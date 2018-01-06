” الراجحي ” يعتمد بدل غلاء المعيشة لموظفي غرفة الرياض

علي القحطاني(صدى):

اعتمد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس أحمد الراجحي، بدل غلاء المعيشة لموظفي الغرفة، تماشيًا مع الاوامر الملكية.

وقدم ” الراجحي ” باسم قطاع الأعمال، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، على اللفتة الكريمة بتخفيف أعباء المعيشة بما يحقق الرفاهة والرخاء للشعب.

وكان حفظه الله، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.