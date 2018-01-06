تعليقا على الأوامر الملكية.. أمجد طه: نثق بحكم القيادة الرشيدة الواعية

عادل الحربي(صدى):

علق أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، على الاوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، اليوم السبت، داعياً أن يحفظ الله المملكة من الأعداء كإيران ونظام قطر.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لأننا احرار وعشاق هذه الدار ونثق بحكمة القيادة الرشيدة الواعية لذا كلنا سلمان وكلنا محمد وعلى المتربصين أن يعلموا لهذه البلاد..ناس باقصى الأرض مع كل فجر ترفع يدها للسماء ” اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وانصر خادم الحرمين على كل من يعاديه كـ ايران ونظام قطر “.

وتابع : ” نعم العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة دون قوة عاجزة..يجب أن تقترن العدالة بالقوة بحيث يصبح كل شيء عادل قوي وكل قوي عادل.. وهذا ما نشهده ..ان تحت ظل القيادة الرشيدة الواعية القانون يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحد “.

وكان حفظه الله، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.