الخزيم: قرارات خادم الحرمين تؤكد بُعد نظره وحكمته وحرصه على أبناء شعبه

علي القحطاني(صدى):

أشاد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أوامر ملكية .

وقال : إن قرارات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, تؤكد بُعد نظره وحكمته وحرصه على أبناء شعبه الكرام وعلى تحقيق الوسطية والاعتدال في مختلف المجالات وخاصة بالشؤون الأمنية، واصفًا القرارات بالتاريخية والبناءة لخدمة الوطن والمواطن، وهو الأمر الذي يعزز متانة وقوة الدولة السعودية.

وبين الدكتور الخزيم أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد هو من يقف دائماً خلف التطور والتقدم والنهضة في بلادنا المباركة, وهو الذراع اليمنى لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ .

ودعا نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام, الله العلي القدير أن يعين حكومة خادم الحرمين الشريفين ويسدد خطاهم لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والمزيد من الاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله ـ .​