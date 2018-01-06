السهلاوي : سأعود قريبًا

الرياض(صدى):

أكد مهاجم الفريق الأول بنادي النصر محمد السهلاوي بأنه سيحاول استعادة مستواه المعهود في الفترة المقبلة، والظهور بمستوى مغاير تماما.

وقال السهلاوي، عقب نهاية مباراة ناديه أمام الزلفي، في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز بها فريقه 2 ـ0، إنه لن يسمح بالانتقاد إلا من جانب جماهير النصر، مؤكدا “ هم فقط من يملكون حق انتقادي أنا وزملائي اللاعبين ”.

وأشاد السهلاوي بزميله برونو أوفيني، بقوله :“ فرض نفسه بشكل مميز في التشكيلة الأساسية للفريق في ثاني موسم له معنا، هو لاعب كبير وحضوره شيء مهم ”.