بالفيديو.. احتفالات الجماهير العمانية في منفذ النويصيب بتتويج منتخبهم بـ ” خليجي23 “

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحة جماهير سلطنة عمان، في منفذ النويصيب الكويتي، بتتويج المنتخب العماني بكأس الخلج في دورته الـ23.

وكان المنتخب العماني قد توج بكأس الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على الإمارات، بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 في نهائي البطولة التي أقيمت في دولة الكويت.