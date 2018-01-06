بعد الأمر الملكي.. 1.5 طالب وطالبة يستفيدون من زيادة المكافأة

عادل الحربي(صدى):

وجه الطلاب في كافة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على قرار زيادة المكافأة.

ومن المتوقع أن يستفيد ما يقرب من مليون ونصف المليون طالب وطالبة على مستوى المملكة من الأمر الملكي بزيادة مكافأة الطلاب بنسبة 10% لمدة سنة.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر، اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة عام، تماشيًا مع تصريحات ولي العهد بشأن تأهيل الطلاب، مما يشير إلى العناية والاهتمام الكامل بهذه الفئة من أبناء المملكة.