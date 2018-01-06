أمير عسير: الأمر الملكي دليل على أن الشعب أولوية الملك وولي العهد

أبها(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تؤكد اهتمامه وحرصه وسمو ولي عهده الأمين بالشعب السعودي لتحقيق وتوفير مستوى معيشي يناسب شرائح المجتمع كافة دون استثناء، وبما يخفف من الآثار المترتبة على الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي اتخذتها الدولة أيدها الله لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي .

وقال سموه ” إن المواطن السعودي محل اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تعمل على تأهيله وتنميته ومواكبته للعالم في كل المجالات ، وأن المواطن السعودي المتلاحم مع قيادته يستشعر المسؤولية في الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة للضرورة ، ويثمن ما تحقق له من خير وفير من خلال ما صدر من أوامر ملكية عمت الجميع بلا استثناء وامتدت أيضاَ إلى جميع شرائح المجتمع خاصة الرجال البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحيات وقدموا أرواحهم فداء للوطن على الحد الجنوبي ” .

وقدم الأمير فيصل بن خالد باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, على الأوامر الملكية التي ابتهج الجميع بها ، وما ستحققه من أثار ايجابية ومردود كبير في قادم الأيام ، مؤكداً سموه أن الأوامر الملكية دليل على أن الشعب السعودي أولوية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ، وأن المملكة تحتفل من يوم لآخر بالنهضة والتنمية والبذل والعطاء والخير الوفير وسط عالم متغير ومضطرب مما يستوجب الشكر لله على ما أنعم وخص به هذه البلاد من قيادة رشيدة راشدة اتصفت بالحكمة والحنكة وتبوأت مكانة كبيرة في قلوب مواطنيها بمواقفها المشرفة و الثابتة والراسخة والمنصفة .