تعليقا على الأوامر الملكية.. ” بلومبيرج ” : خادم الحرمين استجاب لمطالب الشعب

نايف السالم(صدى):

أكدت شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، صباح اليوم، جاءت تلبية لطلبات الشعب خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وذكرت الشبكة، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، قد قال في توصية إن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تزيد من العبء على كاهل بعض المواطنين.

وأشارت إلى أن الدعوات لعودة الزيادة السنوية في الأجور لموظفي القطاع العام، كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما استجاب لها خادم الحرمين ” حفظه الله “.

وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود، وعملية إصلاح الاقتصاد بالمملكة، كانت أمور ليست بالسهلة على الحكومة والمواطنين.

وأصدر ” حفظه الله “، مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.