بالفيديو.. الدكتورة خلود تحتفل بوصول متابعيها لـ 3 مليون عبر انستجرام

أماني الغامدي(صدى):

احتفلت الدكتورة خلود برفقة زوجها أمين بوصول عدد المتابعين لها عبر تطبيق انستجرام إلى 3 مليون متابع .

وظهرت الدكتورة خلود وهي برفقة زوجها بالسيارة وترتدي طقية احتفال ، وأطلقت زغروده ، قائلة ” هاذي للـ 3 ملايين .. شكرا ليكم .. ويارب يكونوا شاهدين لي مو علي .. بحبك وايد “.