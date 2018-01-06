بالفيديو.. الدكتورة خلود تحتفل بوصول متابعيها لـ 3 مليون عبر انستجرام
احتفلت الدكتورة خلود برفقة زوجها أمين بوصول عدد المتابعين لها عبر تطبيق انستجرام إلى 3 مليون متابع .
وظهرت الدكتورة خلود وهي برفقة زوجها بالسيارة وترتدي طقية احتفال ، وأطلقت زغروده ، قائلة ” هاذي للـ 3 ملايين .. شكرا ليكم .. ويارب يكونوا شاهدين لي مو علي .. بحبك وايد “.
. دكتورة #خلود تحتفل ب 3 مليون متابع على انستقرام 😍💃🎉 . الحساب برعاية @usabeautystore 💖 خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
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