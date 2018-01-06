الأهلي يواجه الشعلة.. لقاءات اليوم في دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين

طلال الغامدي(صدى):

تشهد منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، إقامة 4 مواجهات نارية، في إطار الدور 32 من البطولة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الشعلة في تمام الساعة 7:20 مساءً، على ملعب الأخير؛ في إطار منافسة قوية، حيث يملك الأهلي لاعبين مميزين، ويمتلك الشعلة الطموح والأمل في تقديم مستوى جيد.

ويواجه الفيحاء، نظيره القيصومة على ملعب نادي الباطن عند الـ3:10 عصراً، ويسعى القيصومة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز فريق الفيحاء المعزز بالنجوم.

كما يخوض الفيصلي مباراته بمواجهة الوطني الفيصلي، عند الـ3:55 مساء ، على أرضه وبين جماهيره الطامحة في تجاوز فريق الفيصلي، كما يسعى الفيصلي للعبور عبر بوابة الوطني، وتحقيق الانتصار

ويلتقي فريق الرائد نظيره النهضة على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة عند الـ6:05 مساء.