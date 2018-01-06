المخرج الأمريكي بول هاغيس ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب

واشنطن(صدى):

نفى المخرج الحائز على جائزة أوسكار بول هاغيس اتهامات بسوء السلوك الجنسي والتي ساقتها أربع سيدات بينهن اثنتان اتهمتاه بالاغتصاب.

رد المخرج بول هاغيس، علة الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب سيدتين والتحريش بأثنتين، بالنفي بشكل كامل.

وكانت 3 سيدات وجهن الاتهامات إلى ” هاغيس ” تقول إنه أقدم على تقبيلهم عنوة، خلال الفترة ما بين 1996 و 2015، واتهمته أحرى باغتصابها.

ورفع هاغيس، قضية ضد الرابعة التي اتهمته الشهر الماضي باغتصابها، في عام 2013، أمام محكمو مانهاتن، بنيويورك، مؤكدًا على نفيه لهذه الإداعاءات، موجهًا الاتهام إليها بالابتزاز.