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كويتي يقتل زوجته السعودية بطلقة ” شوزن ” ويسلم نفسه للجهات الأمنية

كويتي يقتل زوجته السعودية بطلقة ” شوزن ” ويسلم نفسه للجهات الأمنية
خالد الظفيري(صدى):

سلم مواطن كويتي نفسه إلى الجهات الأمنية بعدما أقدم على قتل زوجته السعودية، بسبب خلافات أسرية.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية في تفاصيل الحادثة، أن المتهم في العقد الرابع من العمر وسلم نفسه لرجال أمن مخفر الرقة بعد أن قتل زوجته السعودية بواسطة طلقة شوزن نفذت إلى صدرها.

وأضافت أن سبب الجريمة يعود لمشاكل كثيرة الحدوث بين الزوجين نتيجة إدمان الزوج على المخدرات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7885 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

المخدرات سبب دمار بعض البيوت

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