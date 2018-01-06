كويتي يقتل زوجته السعودية بطلقة ” شوزن ” ويسلم نفسه للجهات الأمنية
سلم مواطن كويتي نفسه إلى الجهات الأمنية بعدما أقدم على قتل زوجته السعودية، بسبب خلافات أسرية.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية في تفاصيل الحادثة، أن المتهم في العقد الرابع من العمر وسلم نفسه لرجال أمن مخفر الرقة بعد أن قتل زوجته السعودية بواسطة طلقة شوزن نفذت إلى صدرها.
وأضافت أن سبب الجريمة يعود لمشاكل كثيرة الحدوث بين الزوجين نتيجة إدمان الزوج على المخدرات.
عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدالله اللي عافانا مما ابتلاه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7885 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
المخدرات سبب دمار بعض البيوت
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكوايته مرفعين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24982 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذا ثاني كويتي يذبح زوجته السعودية
وتو مابعد كم الشهر🤔