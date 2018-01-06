” الجبير ” يستقبل نظيره المصري بالعاصمة الأردنية

عمان(صدى):

استقبل وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، نظيره المصري سامح شكري؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك على هامش اللقاء الوزاري العربي بشأن القدس والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، حسبما صرَحت وزارة الخارجية عبر موقع ” تويتر “.

ويضم الوفد العربي الذي يبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، وزراء خارجية كل من: الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.