بالفيديو.. دهس المتظاهرين الإيرانين بعد هتافهم ” الموت لجمهورية الملالي “

طهران(صدى):

يستمر نظام الملالي، في قمع المتظاهرين، وتجاهل مطالبهم، واستخدام القوة؛ لإخماد ثورة الشعب.

وتداول نشطاء فيديو جديد؛ لانتهاكات النظام الذي يسعى حثيثًا لكتم أفواه المتظاهرين، والذي أظهر قيام ” باص ” بدهس المواطنين، عند هتافهم بـ ” الموت لجمهورية الملالي “.

واندلعت تظاهرات الشعب الإيراني، إثر الإعلان عن نية الحكومة رفع أسعار الماء والكهرباء والغاز خلال السنة الإيرانية القادمة التي ستبدأ بعد حوالي خمسة وسبعين يوما بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين في المية.