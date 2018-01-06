رد فعل المرابطون بالحد الجنوبي بعد إصدار الأوامر الملكية

خالد الضبيبي(صدى):

ساهمت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في رفع الروح المعنوية للمرابطين بالحد الجنوبي.

وأبدى عدد من المرابطين، سعادتهم بالأوامر الملكية التي كان من ضمنها صرف مكافأة 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي.

وأكد المرابطون أن ذكرهم في الأوامر الملكية يعد دافعاً قوياً لهم لمواصلة الدفاع عن الوطن دون النظر إلى حوافز أو ماديات، مقدمين الشكر للقيادة.