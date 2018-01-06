بعد الأوامر الملكية.. ” التجارة ” تحذر من استغلال صرف العلاوة وبدل الغلاء

حمود العنزي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم السبت، من استغلال صرف العلاوة السنوية وبدلات غلاء المعيشة التي جاءت في الأوامر الملكية.

وأكد ” الحسين ” على تكثيف واستمرار الحملات الرقابية للوزارة على الأسواق والمنشآت التجارية وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات الفورية عليهم.

كما شددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها، مناشده المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق ” بلاغ تجاري ” عبر الرابط التالي هنا.

وصدرت أوامر ملكية، صباح اليوم السبت، بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية اعتبارًا من 1/1/2018، بالإضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.