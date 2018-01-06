شمول الطلاب بالأمر الملكي يؤكد وضع سمو ولي العهد تطوير التعليم نصب عينيه

نايف السالم(صدى):

” لا بد من النهوض بالتعليم بالشكل الذي يؤهل الطالب السعودي ليكون جاهزاً للضلوع بالتحديات التي ستفرضها عليه مسؤوليات المكانة الرفيعة التي ستحتلها المملكة ” ، بهذه الكلمات التي جاءت على لسان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتخذ على عاتقه تطوير الطالب في المملكة ودعمه بكافة الوسائل ليكون مؤهلًا وفقًا لرؤية 2030.

وجاء الأمر الملكي الذي صدر، اليوم السبت، بزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 % لمدة عام، تماشيًا مع تصريحات ولي العهد بشأن تأهيل الطلاب، مما يشير إلى العناية والاهتمام الكامل بهذه الفئة من أبناء المملكة.

الذي نصّ على أن ما تمّ إقراره قد جاء بناءً على ما رفعه ولي العهد؛ ليؤكّد عناية الأمير محمد بن سلمان بتحفيز هذه الفئة لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي السياق ذاته نجد أن المملكة تدعم قطاع التعليم بشكل كبير، إحيث تم تخصيص 192 مليار ريال للقطاع ضمن ميزانية المملكة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ، بجانب تحمُّل الدولة تكاليف الضريبة المضافة للمستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص.

ويبدو أن المملكة بدأت تسير سريعًا نحوتطبيق رؤية سمو ولي العهد؛ لجني ثمارها التي ستعود بالطبع على أبناء الوطن.