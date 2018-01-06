قوات الجيش تواصل التقدم.. وتحرير جبل القعيطة بالجوف

فهمي محمد(صدى):

تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة خب والشعف، ولقى 8 من العناصر الإرهابية مصرعهم في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وتمكَنت قوات الجيش من السيطرة على جبل القعيطة الاستراتيجي في محافظة الجوف، أحد الجبال بسلسلة جبال حام، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي، مما قد ساعد في تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام.

وكانت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، قد قصفت مواقع أخرى لهم في مديريتي رازح و كٌتاف في محافظة البيضاء، إضافة إلى استهداف مخزن سلاح لهم في صرواح بين محافظتي صنعاء ومأرب.