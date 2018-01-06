مقتل 5 أشخاص في اصطدام صهريج بسيارة في روسيا

موسكو(صدى):

لقي خمسة أشخاص حتفهم في اصطدام سيارة سياحية مع صهريج في منطقة بوتشينكوفسكي بمقاطعة نيجني نوفجورود الروسية، صباح اليوم السبت، بحسب ما نقلت وكالة ” إنترفاكس ” عن مصدر في المكتب الصحفي التابع لمديرية شرطة المرور بالمقاطعة.

وقال المصدر، إن الحادث وقع الثامنة من صباح اليوم (بتوقيت موسكو) عند نقطة 211 كلم من طريق نيجني نوفجورود – ساراتوف السريع.

وذكر أن الاصطدام وقع بين صهريج لنقل البنزين وسيارة لادا، وأسفر عن مقتل سائق السيارة مع ركابها الأربعة وجميعهم من سكان مقاطعة نيجني نوفجورود. وتشهد طرق روسيا الكثير مثل هذه الحوادث، التي يذهب ضحيتها سنويًا الآلاف من المواطنين.