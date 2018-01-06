نائب رئيس هيئة السياحة للمناطق يتفقد متحف الباحة الاقليمي

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفقد نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي والمناطق الدكتور حمد بن محمد السماعيل أمس الأول، متحف الباحة الإقليمي الذي تقيمه الهيئة على مساحة 9000 متر مربع، ويتكون من قاعة ما قبل التاريخ، وقاعة عصور ما قبل الاسلام والعصور الاسلامية، وقاعة التراث الخاص بالمنطقة، وقاعة التاريخ الحديث، بالإضافة الى ورش تعليمية.

وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني زاهر محمد الشهري, أن مشروع متحف الباحة الاقليمي, يهدف إلى عرض التراث المادي للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي وعلمي يعتني بالتراث والآثار والعادات والتقاليد، وإقامة أنشطة ثقافية وعلمية وجمع وحفظ القطع الأثرية، والعناصر المعمارية القديمة ومعالجة ترميم الآثار بطريقة فنية.