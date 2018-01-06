مصرع وإصابة 22 شخصا بحادث تصادم مركبتين بجازان

تركي السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر، صباح اليوم، بلاغاً يفيد بحادث تصادم مركبتين الأولى من نوع كامري يقودها مواطن والأخرى من نوع بكب تحمل عمال من الجنسية شرق آسيا.

وصرَح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، بأن الفرق الإسعافية وجدت عند وصولها 22 شخصاً منهم سبعة متوفين في موقع الحادث، و13 شخصاً نقلتهم إلى مستشفى صامطة العام ومستشفى أحد المساحرة لتلقي العلاج.

وأوضح أن الإصابات كانت متفاوتة منها 6 حرجة و4 متوسطة و 3 مستقرة، وقد نقلت ” حالتين حرجتين ” عن طريق إسعاف الصحة.