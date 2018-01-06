وزير البيئة: الأوامر الملكية تخفف العبء الاقتصادي عن المواطنين

علي القحطاني(صدى):

أشاد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، بالاوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” صباح اليوم، مؤكداً انها تخفف العبء الاقتصادي على المواطنين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أجزل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على الاوامر الملكية الكريمة التي تأتي تأكيدا لحرصه على تخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، مع استمرار الإصلاح الاقتصادي. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يديم على بلادنا رخاءها وازدهارها “.

وكان حفظه الله، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.