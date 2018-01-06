مقتل 4 رجال شرطة إثر انفجار في كشمير

نيودلهي(صدى):

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن أربعة رجال شرطة على الأقل قتلوا إثر انفجار لغم في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من ولاية جامو وكشمير التي تعصف بها أعمال عنف.

وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء قيام فريق شرطة بدورية في منطقة التسوق الرئيسية في بلدة سوبور بالقرب من عاصمة الولاية سريناجار.

وقال مسؤولو شرطة كبار، إن ثلاثة متاجر دمرت أيضًا في الانفجار الضخم. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الان. وتم تطويق المنطقة وبدء عمليات البحث.

ويواجه الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير حركة انفصالية عنيفة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ورجال الأمن.