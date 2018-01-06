أمانة الشرقية تغلق سوق الطيور بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، سوق الطيور المركزي بالدمام ومنعت أي تجمع للطيور أو حول المنطقة المحيطة بالأماكن التي إعتاد بائعي الطيور من التجمع فيها، وذلك في إطار العمل الاحترازي.

وقامت الفرق التي شكلت لهذا الغرض وتضم بلدية وسط الدمام وشرطة المنطقة الشرقية وإدارة الأمن والسلامة والإدارة العامة للنظافة بالأمانة، وذلك لإخلاء الموقع الذي يقام عليه سوق شعبي للطيور في أيام الجمع من كل أسبوع في المنطقة المركزية بالدمام بشارع الملك سعود صباح أمس الجمعة في الساعة السابعة من أجل إخلاء الموقع من جميع ما يعرض من أنواع الطيور والحيوانات الأخرى، فيما تم إبلاغ جميع المتواجدين بالسوق بالإخلاء الفوري وإبلاغ بائعي الطيور بإخلاء الموقع وحمل ما يعرضونه من طيور وحيوانات والتوقف عن البيع فورا ، إلى جانب إبلاغهم بعدم تكرار التجمع بالموقع مستقبلاً.

وبلغ عدد ما تم رفعه من الموقع وإخلاء ما يقارب 324 بسطة تعرض الطيور والحيوانات والأعلاف والأقفاص ومتعلقات الطيور الأخرى، إلى جانب رفع طن ونصف الطن من مخلفات مختلفة بواسطة المعدات المخصصة والضواغط، وكذلك تم رفع 465 عبوة مختلفة تم التواصل مع الجمعيات الخيرية لاستلامها والاستفادة منها، ليتم تنظيف وغسل الموقع على الفور.