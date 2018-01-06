تغيرا طفيفا بقيمة العملات المتداولة خارج ” ساما ” بنهاية 2016

علي القحطاني(صدى):

شهدت قيمة العملات المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، بنهاية عام 2016، تغيراً طفيفاً بلغ نحو 200 مليار ريال تشكل الـ500 ريال أكبر فئة منها بنحو 81 في المائة.

كما بلغت قيمة العملات المعدنية المتداولة خارج المؤسسة، نحو 349.4 مليون ريال، حيث تشكل نسبة طفيفة من مجموع قيمة العملات المتداولة بأنواعها كافة بنحو 0.17 في المائة بنهاية 2016، حيث تغيرت بنسب طفيفة، عن الاعوام الماضية.

وبلغت الزيادة في عام 2016 في قيمة العملات المعدنية نحو 14.8 مليون ريال، بينما العملات الورقية بلغت قيمة الزيادة بها نحو 2.1 مليار ريال.