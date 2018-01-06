إحصاءات: السمنة تكلف المملكة 19 مليار ريال سنويا

أماني الغامدي(صدى):

أظهرت الإحصائيات، أن مرض السمنة يعاني منه أكثر من 60% من النساء و40% من الرجال بالمملكة، حيث يلجئون إلى إجراء جراحات معالجة السمنة ومن أشهرها ” تكميم المعدة “؛ لخفض أوزانهم.

وأشارت الإحصاءات إلى أن مرض السمنة، يكلف المملكة نحو 19 مليار ريال سنويًّا.

ويرافق هذا المرض، العديد من الأمراض الأخرى، مثل السكَّري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب واهتراء المفاصل، ما يزيد من مخاطر الوفاة المبكِّرة.