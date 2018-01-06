الربيعة: الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على راحة المواطنين

حمود العنزي(صدى):

قدَم الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله “، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على الأوامر الملكية التي تم إصدارها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال ” ربيعة ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على الأوامر الملكية التي تعكس حرص القيادة على راحة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم واحتياجاتهم “.

وأصدر ” حفظه الله ” ، مجموعة من الأوامر الملكية تفيد بصرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬

كما جاء من الأوامر: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏بالإضافة إلى: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.