بالصور.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا بمساعدة صديقاتها

بكين(صدى):

لقنت سيدة صينية عشيقة زوجها درساً قاسياً ، بضربها بعنف بحذائها في شارع عام بالصين.

وساعد السيدة خمس سيدات كُن يحكمن قبضتهن على الفتاة لعدم هروبها ويحاولن تجريدها من ملابسها، بينما انشغلت الزوجة بضربها بحذائها في بطنها لدقائق حتى نزفت الضحية من فمها.

ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات عن الحادث، ولم تؤكد ما إذا كانت الضحية حامل أو نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.