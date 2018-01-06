بالصور.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا بمساعدة صديقاتها
لقنت سيدة صينية عشيقة زوجها درساً قاسياً ، بضربها بعنف بحذائها في شارع عام بالصين.
وساعد السيدة خمس سيدات كُن يحكمن قبضتهن على الفتاة لعدم هروبها ويحاولن تجريدها من ملابسها، بينما انشغلت الزوجة بضربها بحذائها في بطنها لدقائق حتى نزفت الضحية من فمها.
ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات عن الحادث، ولم تؤكد ما إذا كانت الضحية حامل أو نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم عافنا مما اتليتهم به
واضح انها مركزه على بطنها لانها حامل
نعوذ بالله من حالهم
عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدالله اللي عافانا شكلها ماتت
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15837 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربوها 😆
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7885 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه تستاهل