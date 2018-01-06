وزير التعليم: قيادة هذا الوطن كانت ولا تزال تتلمس حاجات مواطنيها

عادل الحربي(صدى):

رفع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, باسمه وباسم منسوبي وزارة التعليم والطلاب والطالبات, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي العهد- حفظهما الله – بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتخفيف الأعباء المتوقعة عن المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً.

وقال معاليه: إن عناية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, ومتابعته لأبناء وبنات شعبه شملت كل مواطن ومواطنة سواء في سلك التعليم من الطلاب والطالبات أو الموظفين في التعليم العام والجامعي وفي التعليم الحكومي أو الأهلي وكذلك المتقاعدين.

وأكد الدكتور العيسى, الأثر الكبير الذي سيحدثه الأمر الكريم على الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي الذي قضى برفع مبلغ المكافأة المالية للدارسين السعوديين وكذلك تحمل الدولة لضريبة القيمة المُضافة في قطاع التعليم الأهلي, مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد أن قيادة هذا الوطن كانت ولا تزال تتلمس حاجات مواطنيها وتعمل على ما يحقق لهم سبل العيش الكريم وبذل أسبابه التي منها مراجعة أنظمتها وقرارتها التي يمكن أن تحدث أثراً يثقل عليهم وأن تتحمل الدولة تبعات تلك القرارات حتى تحقق غاياتها المنشودة بإذن الله.

ودعا معالي وزير التعليم, الله عز وجل أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الكريمة.