عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها لـ 154 ألف حالة مرضية في مخيم الزعتري

دمشق(صدى):

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية لـ 154.401 حالة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2017م ، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للاجئين.

وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات في تخصصات الأطفال والقلب والأسنان والجراحة والعظام والجلدية والأنف والأذن واللقاحات والعيادة النسوية والطب العام والباطنية وعيادة التغذية وتقديم الحليب للأطفال والرعاية الصحية.