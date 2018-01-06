وزير المالية يعتمد التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الإيرادات

علي القحطاني(صدى):

قرَر وزير المالية، محمد الجدعان، اعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، والتي تتضمن صرف زيادة لا تزيد نسبتها عن 30% لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة بالإيرادات في الجهات الحكومية.

وتتضمن التعديلات ألا تتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، على أنيحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة الحكومية.

وكانت قد صدرت الانظمة واللوائح التنفيذية لنظام الإيرادات أمس الجمعة، بحيث يقتصر صرف المكافأة على كل من: ” الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات “.