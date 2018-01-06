  • السبت 6

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. فيكتور إيالا: احترافي في النصر كان الأسوأ وأريد النسيان

فيكتور إيالا: احترافي في النصر كان الأسوأ وأريد النسيان

فيكتور إيالا: احترافي في النصر كان الأسوأ وأريد النسيان
نواف السالم(صدى):

أعرب المحترف السابق بصفوف النصر، فيكتور أيالا، عن استياؤه من الفترة التي احترف فيها في النصر، قائلًا إنها التجربة الأسوأ في مسيرته الرياضية.

وقال ” أيالا ” المحترف حاليًا في صفوف برشلونة الإيكوادوري، إنه يود نسيان تلك الفترة التي انتقل فيها إلى النصر، موضحًا أنه مر بـ 4 أشهر فشل خلالها في التكيف مع الأجواء، والثقافة، مشيرًا إلى أمر تأخر مستحقاته.

وعن زوجته أوضح أن عدم قردتها على مشاهدته في الملعب، أو الخروج في الشارع إلى بارتداء ملابس تغطي وجهها كان أمر سيء بالنسبة لهما.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2592 ] نشر منذ 4 ساعات

الله المستعان تاكل و تنكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *