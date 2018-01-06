تويتر يوضح موقفه بشأن حجب حساب ” ترامب “

واشنطن(صدى):

أكد موقع ” تويتر ” ، أن حجب حساب الرئيس الامريكي دونالد ترامب وإزالة تغريداته المثيرة للجدل، من شأنه أن يحجب معلومات مهمة ينبغي على الناس معرفتها والتناقش حولها.

جاء ذلك بعد قيام الرئيس الأمريكي بالتلميح باستخدام أسلحة نووية، حيث أوضح ” تويتر ” ، أن الحجب لن يسكت الزعماء، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم .

وقال ” تويتر ” في بيانه : ” ننظر في تغريدات الزعماء، وفقاً للسياق السياسي الذين يعملون فيه، ونطبق قواعدنا وفقاً لذلك “.

وقال ” ترامب ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إنه يمتلك ذراً نووياً أكبر وأقوى من ذكر الزعيم الكوري الشمالي.