بعد 4 سنوات من تعثر مستشفى الشرائع.. المواطنون يشتكون والصحة تتحفظ

نايف السالم(صدى):

عبر مواطنون بمكة المكرمة عن استيائهم من تعثر اكتمال و افتتاح مستشفى الشرائع منذ 4 سنوات؛ باعتباره أساس الخدمات الصحية والطبية اللازمة للمرضى في المنطقة خلال الوقت الحالي.

وأكد المواطنون أن مسببات التعثر أدخلت مشروع مستشفى الشرائع العام المقرر إنشاؤه حاليًا في منطقة الجعرانة، في نفق مظلم، لافتين إلى أن أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الصحة يتحملون مسئولية هذا التعثر، حيث اعترضت الوزارة على استلام الأرض المخصصة للمشروع بحجة عدم كفاية المساحة المخصصة، ما اضطر الأمانة لتخصيص أرض بديلة على مساحة تفوق 250 ألف متر مربع داخل النطاق العمراني.

وأشار المواطنون إلى أنهم يعانون من تلقي العلاج في مراكز صحية متواضعة تم إنشاؤها قريبًا، حيث ضاقت بهم المراكز الصحية ومستشفيات شرقي مكة المكرمة التي تخدم أكثر من 300 ألف نسمة في 15 مخططًا، لافتين إلى أن أهالي مخططات الشرائع وحي الجعرانة في حاجة إلى مستشفى عام يقدم خدماته الطبية على مستوى أفضل مما يتم تقديمه في المراكز الصحية الحالية من خدمات طبية محدودة.

ومن جانبه تحفظ متحدث المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حمد العتيبي، عن الإدلاء بأي معلومات عن مسببات تعثر مشروع مستشفى الشرائع، قائلًا إن القضية مازالت منظورة على طاولة الجهات المسئولة دون توضيح التفاصيل ومسببات التعثر.