بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق سرقة لص مبلغ مالي من مطعم أسماك بالقنفذة
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تسلل لص إلى داخل أحد مطاعم الأسماك بالمظيلف التابعة للقنفذة، وسرقة مبلغ مالي .
وأوضح المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، اللص وهو يتسلل إلى داخل المطعم ويخفي جزءاً من وجهه، ثم قام بفتح الصندوق الخاص بالنقود، وسلب مبلغاً مالياً، ولاذ بالفرار.
وقال متداولوا المقطع أن الحادثة وقعت في مدينة المظيلف شمال القنفذة، وأبلغ صاحب المطعم الجهات الامنية بالواقعة، التي بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 4 ساعات
سيتم القبض عليه باذن الله وينال عقابه الرادع
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6350 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني وين بيروح جايبينه والسجن بانتظاره
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6444 ] نشر منذ 3 ساعات
الايام القادمة ستشهد الدولة كثيييير من هذه الحالات
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7885 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيجيبوك يا الافدغ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24982 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماسرق الا من حاجه
الله يكون بعونه🤔