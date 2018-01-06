بالفيديو.. كاميرات المراقبة توثق سرقة لص مبلغ مالي من مطعم أسماك بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تسلل لص إلى داخل أحد مطاعم الأسماك بالمظيلف التابعة للقنفذة، وسرقة مبلغ مالي .

وأوضح المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، اللص وهو يتسلل إلى داخل المطعم ويخفي جزءاً من وجهه، ثم قام بفتح الصندوق الخاص بالنقود، وسلب مبلغاً مالياً، ولاذ بالفرار.

وقال متداولوا المقطع أن الحادثة وقعت في مدينة المظيلف شمال القنفذة، وأبلغ صاحب المطعم الجهات الامنية بالواقعة، التي بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.