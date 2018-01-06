خبير: الحرب العالمية الثالثة مسرحها آسيا بقيادة 3 دول

بيونج يانج(صدى):

أكد الخبير في شأن شرق آسيا، جوردن تشانج، أنه إذا شنت كوريا الشمالية حرباً على الولايات المتحدة، فستدخل كل من الصين وإيران في الحرب، مشيراً إلى أن الحرب العالمية الثالثة ستكون مسرحها آسيا.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام اجنبية، إنه إذا تم ضرب كوريا الشمالية أولاً، سترى دخول الصين بقوة إلى الخط، خاصة وأنها ستخشى خسارة أي نفوذ لها في بحر الصين الجنوبي .

وتابع :” هناك أيضا دولة أخرى يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة وسط أجواء التصعيد، من قبل ترامب، ألا وهي إيران “.

يذكر أن حرب التصريحات النووية تتصاعد بين زعيم كوريا الشمالية الذي أكد وجود زر إطلاق الصواريخ النووية بمكتبه، وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رد على تصريح نظيره الكوري الشمالي، بانه يمتلك زراً أكبر وأقوى منه.