” الدبل” : مبارتنا أمام الهلال صعبة.. وعامل الجمهور لن يؤثر علينا

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الاتفاق، خالد الدبل، إن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري المحترفين، أمام الهلال، ستكون صعبة وذات أهمية للفريقين.

وأوضح ” الدبل ” أن الاتفاق يبحث عن نفسه ويسعى لتحسين ترتيبه في الدوري، ومن جهة الهلال فهو لقاء هام؛ لأنه يسعى إلى الحفاظ على الصدارة في ظل المنافسة القوية بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثاني.

وأشاد بلاعبيه قائلًا إنهم على قدر المسؤولية، ويدركون أهمية المباراة، متمنيًا أن يحققوا النتيجة المرجوة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد للمباراة كأي مباراة سابقة.

وعن اللعب وسط جماهير الهلال، أوضح أن الاتفاق اعتاد بالفعل على اللعب وسط الجماهير الكبيرة على مستوى محلي وأجنبي.