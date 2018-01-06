6 أهداف رئيسية لتشجير جوانب الطرق وتنمية الغطاء النباتي بجازان

تركي السالم(صدى):

وقعت الإدارة العامة لشؤون الزراعة وفرع وزارة النقل في منطقة جازان، مذكرة تفاهم لتشجير جوانب الطرق وتنمية الغطاء النباتي.

وتتضمن المذكرة 6 أهداف رئيسية لتطبيق الغطاء النباتي على مدى 4 سنوات قادمة، وهي ” دعم الحياة الفطرية، الحفاظ على البيئة، تقليل آثار ظاهرة التصحر، وقف زحف الرمال على الطرق، ووزارعة أكبر عدد ممكن من الأشجار في المنشآت الحيوية “.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارتين؛ لدعم مبادرة المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني 2020.

وكان مركز الأبحاث الزراعية بأمانة منطقة جازان طالب بإعادة زراعة نباتات جازان الأصلية ” الحناء، الكادي، الفل ” وغيرهم في الأرصفة والدوارات والاستفادة منها، بدلًا من زراعة أشجار البزرومي وغيرها المستوردة من الخارج، والمكلفة ماديًا.