أكاديمي يكشف خطورة الإضاءة الاصطناعية بالمملكة ويضع 3 حلول

نايف السالم(صدى):

أكد الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز قسم البيئة، الدكتور محمد المهنا، أن الإضاءة الاصطناعية لها تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة، مشيراً إلى أنها تؤثر على نمو النبات.

وأضاف ” المهنا ” ، أنها تخل بالتوازن الطبيعي بين عمق الجذر وارتفاع النمو الخضري، وهذا يسمح بالنمو بشكل متسارع، وهو ما يؤدي إلى سقوط النبات عند هبوب العواصف والرياح.

وقال إنه إذا كان التمثيل الضوئي من 6 صباحا إلى 6 مساء، سيستمر إلى 12 ليلا، لتصبح هذه العملية 19 ساعة على الأقل، وهو ما يدمر النمو الطبيعي للنبات.

وأشار إلى أن من ضمن التأثيرات السلبية، إضرارها لصحة الإنسان والحيوان على حد سواء، فهي تخل بالتوازن الطبيعي للكائنات الحية والنبات.

وأوضح أن طرق المملكة تضاء طول اليوم رغم عدم ارتيادها بشكل مستمر، مطالبا الجهات المعنية بأخذ طبيعة البيئة بالحسبان عند تخطيط المدن.

كما أعلن عن ثلاثة عوامل للحفاظ على البيئة، الأول ترشيد استهلاك الإضاءة، دراسة نوعية الإضاءة المستخدمة، و الاستغلال الأمثل للطاقة.