بعد إثارة الجدل.. ” الحبسي ” : هذه الهفوة لن تقلل ثقتي بنفسي

ماجد محمد(صدى):

علق حارس مرمى فريق الهلال العماني علي الحبسي على الهفوة التي بدرت منه خلال مباراة فريقه أمام الهجر، أمس الأول، في الدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد ” الحبسي ” أن الخطأ غير مقصود ووارد في أرض الملعب، قائلًا ” الأخطاء واردة في الكرة، وسأتعلم واستفيد مما حدث، وهذه الهفوة لن تقلل من ثقتي بنفسي “.

وأشار إلى احترامه الكامل لقرار الجهاز الفني فيما يخص الاختيار بينه وبين زميله عبدالله المعيوف، معلقًا ” أي حارس يشارك سيعطي ما لديه، والقرار للجهاز الفني، ونحن نحترم رأيه “.

وأثار خطأ ” الحبسي ” الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض ما حدث هدفًا صحيحًا لهجر، تغاضى عنه حكم اللقاء، وبين من يرى أن اللاعب الهجراوي تداخل في اللعبة أثناء اتجاه الكرة ناحية الحبسي، وبالتالي فإنها تسلل صحيح.