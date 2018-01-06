لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تستعرض فرديات الشقح – جل

عادل الحربي(صدى):

استعرضت اليوم, لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 15 فردية جل من الشقح.

وأدى ملاك الفرديات المشاركة القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة الفرديات.

وملاك الإبل الذين عرضوا فردياتهم أمام اللجنة في الفردي – جل – الشقح هم: باتل جبر بتال الكده، بليه شجاع مبارك الدوسري، خالد فهيد جويعد العجمي، ظافر عوض عوض القحطاني، عبد الله إبراهيم تركي التركي، عبد الله دلمخ الحضيني السبيعي، عبيد ناصر علي العجمي، فهد نايف فهد الحراجين، فهد إبراهيم شثين الدوسري، فهيد دليم دغيم العتيبي، مجعد فهد محمد الدوسري، محمد مبارك محمد العجمي، محمد فهد عبيد العجمي، موسى عبد العزيز عبد الله الموسى، ناصر فنيسان بداح السبيعي.

وستدخل مساء اليوم, فرديات جل في لوني الصْفر والشعل، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.