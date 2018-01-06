رفض شعبي لاستقبال لاعب تنس إسرائيلي.. و ” بن سحيم ” يهدد بفضح النظام القطري

طلال الضوي(صدى):

هدد رئيس المعارضة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، النظام القطري، بالكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة تقرب من نهائية تنظيم الحمدين.

وأوضح ” بن سحيم ” ، أنه في حال قام النظام بأي أعمال قمع أو اعتقال للقطريين المشاركين في وسم ” تطبيع اتحاد التنس مرفوض ” ، في إشارة إلى رفضهم مشاركة لاعب التنس الإسرائيلي دودي سلا في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حالياً، سيكشف تلك الوثائق.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اذا قام تنظيم الحمدين بقمع أي مواطن قطري من المشاركين بهاشتاق ” تطبيع اتحاد التنس مرفوض ” فسوف أكشف عن وثائق وتسجيلات خطيرة أمام الرأي العام القطري وسوف تكون هذه نهاية هذا التنظيم. وقد اعذر من أنذر ونحن اذا قلنا فعلنا “.

وأضاف: ” متى كان للشعب القطري صوت مسموع لدى النظام القطري.. قلناها لكم يا شعبنا الحبيب عدوى التقية أصابتنا مع الاحتلال الإيراني لنا، لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم “.

من جانبه، أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، أن سلطان بن سحيم وآخرين من أسرة آل ثاني يملكون وثائق وتسجيلات تفضح نظام قطر وعمالته لإسرائيل وإيران في آن واحد، وتهديد أمن المملكة في المنطقة الشرقية وعلى حدودها في اليمن وإعطاء معلومات دقيقة عن التحالف للحوثيين، إضافة إلى تخطيط معاد للإمارات والبحرين ومصر، والتخطيط لجعل ليبيا إمارة لتنظيمات إرهابية.