” الحرس الملكي ” يلقي القبض على 11 أميرا

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن قوات الحرس الملكي ألقت القبض على 11 أميرا بعد اعتراضهم على قرارين اتخذتهما سلطات المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الأمراء الـ 11 كانوا يطالبون بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الدولة الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأضافت أنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدرت التوجيهات للحرس الملكي بالتدخل وتم القبض عليهم ، وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.