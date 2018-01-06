” النقل ” ترفض استخدام العمال للدراجات الهوائية بعد شهر من التجربة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إدارة المرور بالمدينة المنورة، عدم موافقتها على استخدام عمالها دراجات هوائية داخل الدائري الثاني؛ لما تشكله الدراجات من خطورة، خاصة بعد وقوع حادث مروري لأحد العمال.

وانتهت فترة تجربة استخدام الدراجات بدلاً من المشي، والتي بدأت مطلع ديسمبر الماضي بتوزيع الدراجات على عمال وزارة النقل والمواصلات بالمدينة المنورة، وقد سحبت الوزارة 20 دراجة منها.

ولم تنجح الفكرة بعد شهر من تطبيقها، لعدم تدرب العمال على قيادتها بشكل آمن داخل الدائري الثاني، ولما يشهده من سرعة في المركبات وخطورة تنقل العامل من المسار الأيسر للأيمن، وعدم وجود مواقف دائمة لها، مما يضطر العامل إلى تعليقها بالأشجار.