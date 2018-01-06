بالفيديو.. أصالة نصري: محمد صلاح فخر للبشرية كلها

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة أصالة نصري عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، مقطع فيديو يرصد لحظة فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٧.

وعلقت أصالة، على الفيديو : ” مش مجرد بطل.. بل إنسان تفخر به البشرية بأخلاقه وثقافته.. محمد صلاح ابن الوطن الواحد “.

وكان محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 للمرة الأولى في تاريخه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي ” كاف ” بمدينة أكرا الغانية، وتفوق على كل من السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.