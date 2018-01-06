” سي إن إن ” تصف إصلاحات ولي العهد بالقوية.. وتؤكد: ستنعش الاقتصاد

نايف السالم(صدى):

سلطت محطة ” سي إن إن ” ، الضوء على الإصلاحات التي قام بها ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والتي تم تطبيقها بداية من 2018.

ورصدت المحطة 6 إصلاحات لولي العهد، والتي من بينها تعديل أسعار الوقود في إطار الجهود لتخفيف الاعتماد على النفط، واصفة هذه الإصلاحات بأنها سريعة وقوية، وتؤدي إلى تغير الحياة في المملكة.

كما أشارت إلى أن تقليص دعم الوقود والكهرباء هو خطوة متوقعة، لخفض الاستهلاك، ودعم الناتج غير النفطي، بينما رأت أن فرض ضريبة لاقيمة المضافة، من شأنها أن تعزز الإيرادات غير النفطية.

وفي السياق ذاته تطرقت إلى قرار عودة السينما، موضحة أن مؤسسات الانتاج على المستوى الأقليمي والدولي، بدأت بالفعل البحث عن فرص استثمارية في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ حجم صناعة السينما سنويًا مليار دولار.

كما تحدثت عن قرار قيادة المرأة للسيارة، موضحة أن سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، بالإضافة لدعم مساهمة المرأة في القطاع الخاص، لافته إلى قرار منح تأشيرات سياحية للأجانب لزيارة المملكة للمرة الأولى في إطار خطة دعم صناعة السياحة.