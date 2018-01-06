فرض رسوم على مساحة 10 آلاف متر أراضي بيضاء بمكة

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير الاسكان، ماجد الحقيل، عن فرض رسوم مستحقة على الأراضي البيضاء، غير المطورة، والتي تبلغ مساحتها 10من آلاف متر مكعب، إلى أكثر، في نطاق مكة المكرمة.

وشمل قرار وزير الاسكان البدء في احتساب المدة المحددة لسداد الرسوم، أو انجاز تطوير الأراضي، أو بنائها من 23/3/ 1439.

ومن المقرر أن يتم صدور عدد من القرارات التنفيذية، بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، حيث ستوضح فيها بيانتها ومقدار الرسوم المفروضة عليها، على أن يبلغ هذا القرار لمالك الأرض ولمن يلزم لتنفيذه.