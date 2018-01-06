الإسكان تدعو المستفيدين إلى التأكد من عدم إدراج أسمائهم في ” سمة “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم زيادة أعداد المستفيدين في كل دفعة يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر ميلادي، موضحه أنه لا يمكن للمتقدم الاستفادة من دعم الوزارة في حال امتلاكه أو أحد أفراد أسرته المعتبرين عداد كهرباء.

ودعت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني المستفيدين من منتجاتها إلى التأكد من عدم إدارج أسمائهم في قائمة المعلومات الانتمائية ” سمة ” ، حيث يعرقل ذلك حصولهم على التمويل البنكي.

وأشارت إلى أنه من شروط الاستحقاق للرجل أن يكون متزوجًا ولديه أسرة، لافته إلى السماح للمطلقات والأرامل بالتقديم على مشروعات الوزارة بعد مرور عامين على الطلاق أو وفاة الزوج.

كما أَوضحت الوزارة أنه يتم تحديد موعد تسليم المنتج في مرحلة العقود النهائية، بحد أقصى 3 سنوات، لافته إلى أن الدفعة المقدمة المقدرة بـ15% تدفع بعد توقيع العقود النهائية.

وأضافت أنه لا يوجد وقت محدد للتخصيص، حيث يتم ترشيح المنتج المناسب للمستهلك وقت توافره، مشيره إلى أن الوزارة تسعى إلى توزيع 300 ألف منتج سكني في عام 2018، حيث تمتلك 600 الف طلب على قوائمها.