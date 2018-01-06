ساما: ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بزيادة 9 مليارات ريال
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، نشرتها الشهرية، مبينة ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة إلى 75.245 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 66.564 مليار ريال، بزيادة قدرها نحو 9 مليارات ريال.
وأظهرت النشرة، أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت من 1646 مليار ريال في أكتوبر 2017، إلى 1659 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 25%.
كما بلغ عدد الصفقات 1979739 صفقة في نوفمبر الماضي، موضحة أن عدد الأسهم المتداولة في الشهر ذاته بلغ نحو 4.022 مليار سهم، مقارنة بـ3.087 مليار سهم في أكتوبر 2017.
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