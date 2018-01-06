مصرع رجلا لمحاولة دخوله قفص نمر

كييف(صدى):

لقي رجل أوكراني مصرعه ، عقب تهوره ودخول قفص نمر أسود بإحدى الحدائق الخاصة .

حيث عض النمر ” ميلان ” الرجل الأوكراني من رقبته حتى توفي ثم فر هاربا من الباب المفتوح، لكن لحسن الحظ تم الإمساك به.

كان النمر يعيش بقفص في حديقة حيوان خاصة بمليونير يدعى ” سيرجي كنياجينيشيف ” في روسيا، ولم يشكو الجيران منه من قبل، وانتشرت الشائعات أن القتيل هو حارس للنمر إلا أن صاحب النمر نفى الأمر، مؤكدا أنه مجرد زائر أوكرانى كان لا يجب عليه دخول القفص.