مصرع رجلا لمحاولة دخوله قفص نمر
لقي رجل أوكراني مصرعه ، عقب تهوره ودخول قفص نمر أسود بإحدى الحدائق الخاصة .
حيث عض النمر ” ميلان ” الرجل الأوكراني من رقبته حتى توفي ثم فر هاربا من الباب المفتوح، لكن لحسن الحظ تم الإمساك به.
كان النمر يعيش بقفص في حديقة حيوان خاصة بمليونير يدعى ” سيرجي كنياجينيشيف ” في روسيا، ولم يشكو الجيران منه من قبل، وانتشرت الشائعات أن القتيل هو حارس للنمر إلا أن صاحب النمر نفى الأمر، مؤكدا أنه مجرد زائر أوكرانى كان لا يجب عليه دخول القفص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24978 ] نشر منذ 48 دقيقة
يستاهل
هذا جزاء كل ملقوووووف🤗🤗🤗